Концерт «Живут в музее песни о войне» представят в Пскове 9 Мая

22:49, 01 мая 2025, ПАИ

Концертную программу «Живут в музее песни о войне» представят во дворе Поганкиных палат (улица Некрасова, 7) в Пскове 9 Мая. Мероприятие будет бесплатным и начнётся в 16:30, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Программа «Живут в музее песни о войне» – уникальный проект сотрудников Псковского музея-заповедника и военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова и ордена Кутузова дивизии.

Военный оркестр 237-го гвардейского десантно-штурмового Торуньского ордена Суворова Краснознамённого полка под управлением Ильи Гаврюсева представит произведения «День Победы», «Катюша», «Песня о солдате», «Смуглянка», «Баллада о фотокарточке», «Дороги», «Вечер на рейде».

Также в этот день гости концерта смогут услышать песни о Великой Отечественной войне в исполнении ветерана СВО гвардии старшины Андрея Гущина. Дополнит концерт поэтический блок: сотрудники Псковского музея-заповедника прочитают произведения ветерана Великой Отечественной войны, писателя Ивана Васильевича Виноградова.

Напомним, что с официальной программой празднования 80-летия Победы в Псковской области можно ознакомиться здесь.