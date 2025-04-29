Опубликована официальная программа празднования 80-летия Победы в Псковской области

17:40, 29 апреля 2025, ПАИ

Программу празднования 80-летия Великой Победы в Псковской области опубликовал региональный комитет по культуре.

8 мая – День памяти и примирения

10:00 – торжественные митинги, посвящённые 80-летию Великой Победы, в муниципальных образованиях Псковской области;

12:00 – региональная минута молчания.

9 мая – День Победы

10:00–11:00 – парад войск Псковского гарнизона на площади Ленина в Пскове. Плац-концерт (вход по пригласительным билетам);

11:00–12:00 – торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы и акция «Бессмертный полк» (от площади Ленина до Зелёного театра). Напомним, что приём заявок на участие в онлайн-шествии завершится 6 мая. Как получить бесплатный штендер с портретом своего героя к шествию Бессмертного полка, можно узнать здесь;

12:00–14:30 – праздничный концерт «Победа Родины моей» в Зелёном театре;

12:00–15:00 – концертная программа «Наследники Победы» с участием творческих детских коллективов Дома офицеров в Детском парке;

Интерактивная библиотечная площадка «Наша общая Победа» и площадка центра «Патриот» также в Детском парке;

12:00–19:00 – спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа» по улице Ленина;

14:00–17:00 – иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» у памятника А. С. Пушкину в Летнем саду;

14:00–19:00 – праздничная концертная программа «Во славу Победы» в сквере у Дома офицеров на улице Комдива Кирсанова;

18:00–20:00 – концерт детского духового оркестра имени А. П. Роора и детского эстрадного хора «Талантика» – «Пусть всегда будет солнце» в сквере Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, на улице Максима Горького, 23;

20:00–22:00 – праздничная концертная программа «Знамя Победы – Знамя Свободы» в Зелёном театре.

Скачать программу можно на сайте комитета по культуре Псковской области.

Напомним, что в связи с проведением праздничных мероприятий в Пскове с 5 по 9 мая ограничат движение транспорта. Кроме того, узнать о погоде 9 мая можно по ссылке.