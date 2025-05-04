Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пушкинских Горах появилась площадь Победы

В Пушкинских Горах появилась площадь Победы. Об этом ПАИ сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», который обратился к Собранию депутатов с инициативой в преддверии празднования 80-летия Великой Победы присвоить новое имя площади на пересечении улиц Пушкинской, Ермолаева, Молодых Патриотов и Дорофеева. Это пространство местные жители называют Старой площадью.

Решение о переименовании было принято на внеочередной сессии Собрания депутатов городского поселения «Пушкиногорье» 28 апреля.

Напомним, что ранее по инициативе музея, который, по сути, является районообразующим предприятием для Пушкиногорского района, уже получили свои названия бульвар имени С. С. Гейченко (в честь первого послевоенного директора Государственного музея «Пушкинский уголок»), площадь имени Пушкина, площадь Музейщиков в посёлке Пушкинские Горы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 мая 2025

Солистки себежского ансамбля стали лауреатами международного конкурса в Смоленске
04 мая 2025

До +10 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 5 мая
04 мая 2025

«Телесети Плюс» – об эстафете «Псковской правды»: Хотим быть частью этой традиции
04 мая 2025

Проклов день наступил по народному календарю
03 мая 2025

Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре
03 мая 2025

Полицейские мотопатрули обеспечили порядок на открытии мотосезона в Пскове
03 мая 2025

О неочевидных симптомах укуса клеща рассказала врач
03 мая 2025

О подвиге своего деда, участника Великой Отечественной войны, рассказал Андрей Козлов

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...