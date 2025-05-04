В Пушкинских Горах появилась площадь Победы

11:20, 02 мая 2025, ПАИ

В Пушкинских Горах появилась площадь Победы. Об этом ПАИ сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», который обратился к Собранию депутатов с инициативой в преддверии празднования 80-летия Великой Победы присвоить новое имя площади на пересечении улиц Пушкинской, Ермолаева, Молодых Патриотов и Дорофеева. Это пространство местные жители называют Старой площадью.

Решение о переименовании было принято на внеочередной сессии Собрания депутатов городского поселения «Пушкиногорье» 28 апреля.

Напомним, что ранее по инициативе музея, который, по сути, является районообразующим предприятием для Пушкиногорского района, уже получили свои названия бульвар имени С. С. Гейченко (в честь первого послевоенного директора Государственного музея «Пушкинский уголок»), площадь имени Пушкина, площадь Музейщиков в посёлке Пушкинские Горы.