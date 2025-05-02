Фотовыставка о советско-финляндской войне открылась в Себеже

16:33, 02 мая 2025, ПАИ

Фотовыставка «На той войне незнаменитой», организованная пограничниками, ждёт жителей и гостей Себежа в районном культурном центре. Об этом пишет газета «Призыв».

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Экспозиция посвящена 85-летию окончания советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Её подготовили сотрудники отдела в Себеже Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Ознакомиться с документальной выставкой можно с 2 по 4 мая в часы работы РКЦ.