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Общество

РЖД запустили около 30 исторических паровозов в честь 80-летия Победы

РЖД ввела в эксплуатацию около 30 исторических паровозов на своей сети в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила компания в своём Telegram-канале.

Скриншот из видео в официальном Telegram-канале РЖД

Составы, оформленные в стиле воинских эшелонов, можно встретить на железных дорогах по всей стране, от центральных регионов России до Дальнего Востока, говорится в сообщении.

В ретропоездах находятся вагоны с техникой времён войны и платформы для выступлений агитбригад. Прибытие этих составов на вокзалы и станции становится частью праздничных концертных программ, которые собирают тысячи заинтересованных зрителей, подчеркнули в РЖД.

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РЖД запустили около 30 исторических паровозов в честь 80-летия Победы
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