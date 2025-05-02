РЖД запустили около 30 исторических паровозов в честь 80-летия Победы

23:33, 02 мая 2025, ПАИ

РЖД ввела в эксплуатацию около 30 исторических паровозов на своей сети в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила компания в своём Telegram-канале.

Составы, оформленные в стиле воинских эшелонов, можно встретить на железных дорогах по всей стране, от центральных регионов России до Дальнего Востока, говорится в сообщении.

В ретропоездах находятся вагоны с техникой времён войны и платформы для выступлений агитбригад. Прибытие этих составов на вокзалы и станции становится частью праздничных концертных программ, которые собирают тысячи заинтересованных зрителей, подчеркнули в РЖД.