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Происшествия

Публикуем видео утренней аварии на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове

Видеозапись сегодняшней утренней аварии на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

На перекрёстке столкнулись два автомобиля – BMW и Renault. Водитель BMW ехал по Рижскому проспекту и совершил наезд на Renault. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП была госпитализирована пассажирка Renault. Подробнее об этом происшествии можно прочесть здесь.

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