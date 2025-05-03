Публикуем видео утренней аварии на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове
Видеозапись сегодняшней утренней аварии на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
На перекрёстке столкнулись два автомобиля – BMW и Renault. Водитель BMW ехал по Рижскому проспекту и совершил наезд на Renault. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате ДТП была госпитализирована пассажирка Renault. Подробнее об этом происшествии можно прочесть здесь.
Публикуем видео утренней аварии на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове