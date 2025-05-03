Женщину госпитализировали после ДТП на перекрёстке в Пскове

09:29, 03 мая 2025, ПАИ

Столкновение двух автомобилей произошло на перекрёстке Рижского проспекта и Юбилейной улицы в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель BMW, двигавшийся по Рижскому проспекту (по предварительной информации, в состоянии опьянения), совершил наезд на Renault. В результате ДТП пассажирка Renault получила травмы и была госпитализирована бригадой медицины катастроф.

На месте работают спасатели АСС и медики. Обстоятельства происшествия устанавливаются.