Женщину госпитализировали после ДТП на перекрёстке в Пскове
Столкновение двух автомобилей произошло на перекрёстке Рижского проспекта и Юбилейной улицы в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Водитель BMW, двигавшийся по Рижскому проспекту (по предварительной информации, в состоянии опьянения), совершил наезд на Renault. В результате ДТП пассажирка Renault получила травмы и была госпитализирована бригадой медицины катастроф.
На месте работают спасатели АСС и медики. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Публикуем видео утренней аварии на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове