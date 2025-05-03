Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Женщину госпитализировали после ДТП на перекрёстке в Пскове

Столкновение двух автомобилей произошло на перекрёстке Рижского проспекта и Юбилейной улицы в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП на перекрёстке в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП на перекрёстке в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП на перекрёстке в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП на перекрёстке в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП на перекрёстке в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП на перекрёстке в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП на перекрёстке в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП на перекрёстке в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП на перекрёстке в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП на перекрёстке в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Водитель BMW, двигавшийся по Рижскому проспекту (по предварительной информации, в состоянии опьянения), совершил наезд на Renault. В результате ДТП пассажирка Renault получила травмы и была госпитализирована бригадой медицины катастроф.

На месте работают спасатели АСС и медики. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 мая 2025

Публикуем видео утренней аварии на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове
03 мая 2025

Женщину госпитализировали после ДТП на перекрёстке в Пскове
02 мая 2025

Гость из Москвы погиб при пожаре в новоржевской деревне
02 мая 2025

Ангар с 300 тоннами сена загорелся в Себежском районе
02 мая 2025

Водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Дедовичском районе
02 мая 2025

Автомобиль вылетел в кювет в Опочецком районе
02 мая 2025

В Усвятском районе проводится проверка по сообщению о гибели двух человек при пожаре
01 мая 2025

После столкновения двух автомобилей в Новосокольниках один из них съехал в кювет
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...