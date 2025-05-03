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Общество

Псковичей просят не трогать экспонаты в Динопарке

Псковичей просят не трогать экспонаты в Динопарке на «Волшебной горе» в Пскове. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале парка развлечений.

Динопарк в Пскове. Telegram-канал парка развлечений «Волшебная гора»

Сотрудники Динопарка просят родителей учесть этот момент и самим подавать хороший пример детям. Возле каждого динозавра будет стоять табличка с предупреждением.

Кроме того, посетителей парка просят не выходить на траву. Позже будут установлены небольшие ограждения. Пока что их не успели поставить из-за большого количества просьб поскорее открыть Динопарк.

«Это не выставка динозавров – Динопарк является частью «Волшебной горы». Динозавры с нами навсегда, и мы хотим, чтобы время здесь было безопасным и увлекательным», – отметили в сообществе.

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