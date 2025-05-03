Лоси уже в городе: по Пскову разгуливают два сохатых

13:07, 03 мая 2025, ПАИ

Двух лосей заметили на улице Алёхина в Пскове в пятницу, 2 мая. Об этом ПАИ сообщила читательница.

Автор: Лидия Иванова

Псковичка рассказала, что их удалось увидеть вечером, в 20:40. На видеозаписи видно, как лоси спокойно гуляют по двору, но потом начинают убегать, возможно, из-за шума машин.

Ранее сообщалось, что лоси перебегают дорогу прямо перед авто в Псковской области.