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Общество

Лоси уже в городе: по Пскову разгуливают два сохатых

Двух лосей заметили на улице Алёхина в Пскове в пятницу, 2 мая. Об этом ПАИ сообщила читательница.

Автор: Лидия Иванова

Псковичка рассказала, что их удалось увидеть вечером, в 20:40. На видеозаписи видно, как лоси спокойно гуляют по двору, но потом начинают убегать, возможно, из-за шума машин.

Ранее сообщалось, что лоси перебегают дорогу прямо перед авто в Псковской области.

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