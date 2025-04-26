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Происшествия

Сохатые хулиганы: лоси перебегают дорогу прямо перед авто в Псковской области

Несколько лосей постоянно перебегают дорогу у памятника дружинам Александра Невского на горе Соколихе в Псковском округе. Об этом ПАИ сообщают читатели.

Сегодня, 26 апреля, их заметили около 9 утра. По словам местных жителей, бродят они там уже давно: их замечали и на повороте к памятнику, и рядом с автозаправкой.

В связи с этим призываем водителей быть аккуратнее и соблюдать скоростной режим.

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