Сохатые хулиганы: лоси перебегают дорогу прямо перед авто в Псковской области

14:46, 26 апреля 2025, ПАИ

Несколько лосей постоянно перебегают дорогу у памятника дружинам Александра Невского на горе Соколихе в Псковском округе. Об этом ПАИ сообщают читатели.

Сегодня, 26 апреля, их заметили около 9 утра. По словам местных жителей, бродят они там уже давно: их замечали и на повороте к памятнику, и рядом с автозаправкой.

В связи с этим призываем водителей быть аккуратнее и соблюдать скоростной режим.