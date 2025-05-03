Доброволец Ярослав Цапко: в Псковской области оказывают большую поддержку волонтёрам

14:22, 03 мая 2025, ПАИ

О мерах поддержки добровольчества в Псковской области рассказал студент ПсковГУ, активный участник регионального движения «Волонтёры-медики» Ярослав Цапко в программе «Место встречи» в эфире радио «7НЕБО».

«У нас очень большая поддержка волонтёрского движения в нашем регионе. Я смог реализовать все свои идеи, а также раскрыл в себе лидерские качества и качества организатора мероприятий. Если брать тот же «Добро. Центр», который есть в каждом регионе – это тоже огромная поддержка», – отметил он.

Ярослав Цапко подчеркнул, что вместе с этим для добровольцев широко развита грантовая система. «Мои коллеги-медики уже написали грант и надеемся, что его рассмотрят и допустят в следующий этап конкурса», – заключил волонтёр.

Ранее о мерах поддержки волонтёрства также рассказала победительница «Росмолодёжь. Гранты» Тахмина Шарапова.