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Общество

Доброволец Ярослав Цапко: в Псковской области оказывают большую поддержку волонтёрам

О мерах поддержки добровольчества в Псковской области рассказал студент ПсковГУ, активный участник регионального движения «Волонтёры-медики» Ярослав Цапко в программе «Место встречи» в эфире радио «7НЕБО».

Фото из личного архива Ярослава Цапко

«У нас очень большая поддержка волонтёрского движения в нашем регионе. Я смог реализовать все свои идеи, а также раскрыл в себе лидерские качества и качества организатора мероприятий. Если брать тот же «Добро. Центр», который есть в каждом регионе – это тоже огромная поддержка», – отметил он.

Ярослав Цапко подчеркнул, что вместе с этим для добровольцев широко развита грантовая система. «Мои коллеги-медики уже написали грант и надеемся, что его рассмотрят и допустят в следующий этап конкурса», – заключил волонтёр.

Ранее о мерах поддержки волонтёрства также рассказала победительница «Росмолодёжь. Гранты» Тахмина Шарапова.

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