О мерах поддержки добровольчества в Псковской области рассказала волонтёр

22:59, 23 апреля 2025, ПАИ

Для поддержки добровольчества в Псковской области предусмотрены различные субсидии, грантовые конкурсы. О развитии волонтёрства в Псковской области и в Великих Луках в частности рассказала победитель регионального этапа конкурса «Мы вместе», победитель «Росмолодёжь. Гранты», руководитель проекта победителя всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» Тахмина Шарапова в программе «Место встречи» в эфире радио «7НЕБО».

На сегодняшний момент в Великих Луках зарегистрировано 3979 волонтеров. Несколько лет назад численность волонтёров была вдвое меньше, заметила гостья эфира.

«Со стороны федерального уровня и даже со стороны регионального, волонтерская деятельность очень сильно поддерживается, даже если мы возьмем непосредственно «Росмолодежь. Гранты». У них есть определенные номинации, которые направлены на развитие волонтерской добровольческой деятельности на территории различных районов, муниципалитетов и так далее. И непосредственно у нас в регионе также существуют различные субсидии, конкурсы, которые стартуют время от времени», – отметила Тахмина Шарапова.

На конкурсах существует возможность выиграть финансирование для реализации своей идеи. «В прошлом году мы тоже подавались на такую субсидию, и девочки выигрывали проекты по реализации непосредственно волонтерской деятельности в городе Великие Луки», – отметила активистка.

Она также рассказала, что в преддверии Дня Победы волонтёры привлечены для помощи в проведении мероприятий, посвящённых памятной дате. Также большой пул волонтеров задействован для организации голосования за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Волонтерство, оно в любом случае у нас идет от сердца. Добровольцем может стать каждый человек с добрым сердцем, с открытой душой и готовой помогать тем, кому эта помощь вообще нужна», – добавила гостья эфира.