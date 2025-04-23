Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О мерах поддержки добровольчества в Псковской области рассказала волонтёр

Для поддержки добровольчества в Псковской области предусмотрены различные субсидии, грантовые конкурсы. О развитии волонтёрства в Псковской области и в Великих Луках в частности рассказала победитель регионального этапа конкурса «Мы вместе», победитель «Росмолодёжь. Гранты», руководитель проекта победителя всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» Тахмина Шарапова в программе «Место встречи» в эфире радио «7НЕБО».

На сегодняшний момент в Великих Луках зарегистрировано 3979 волонтеров. Несколько лет назад численность волонтёров была вдвое меньше, заметила гостья эфира.

«Со стороны федерального уровня и даже со стороны регионального, волонтерская деятельность очень сильно поддерживается, даже если мы возьмем непосредственно «Росмолодежь. Гранты». У них есть определенные номинации, которые направлены на развитие волонтерской добровольческой деятельности на территории различных районов, муниципалитетов и так далее. И непосредственно у нас в регионе также существуют различные субсидии, конкурсы, которые стартуют время от времени», – отметила Тахмина Шарапова.

На конкурсах существует возможность выиграть финансирование для реализации своей идеи. «В прошлом году мы тоже подавались на такую субсидию, и девочки выигрывали проекты по реализации непосредственно волонтерской деятельности в городе Великие Луки», – отметила активистка.

Она также рассказала, что в преддверии Дня Победы волонтёры привлечены для помощи в проведении мероприятий, посвящённых памятной дате. Также большой пул волонтеров задействован для организации голосования за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Волонтерство, оно в любом случае у нас идет от сердца. Добровольцем может стать каждый человек с добрым сердцем, с открытой душой и готовой помогать тем, кому эта помощь вообще нужна», – добавила гостья эфира.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 апреля 2025

О мерах поддержки добровольчества в Псковской области рассказала волонтёр
23 апреля 2025

Около шести тысяч жителей Псковской области уже проголосовали за объекты благоустройства по нацпроекту
23 апреля 2025

Псковские спасатели поборолись за звание лучшей команды МЧС России
23 апреля 2025

Отопительный сезон завершится в Пскове 28 апреля
23 апреля 2025

Депутат Алеся Михачёва стала гостьей программы «Среда обитания». Главное
23 апреля 2025

В церкви Николы со Усохи в Пскове реставраторы приступили к штукатурке фасадов четверика
23 апреля 2025

В Госархив Псковской области передали письма бойца, погибшего в 1944 году
23 апреля 2025

Находящийся в отпуске боец СВО принимает участие в благоустройстве Идрицы

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...