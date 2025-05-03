Верховный суд РФ запретил банкам вводить новые комиссии по кредитным картам

15:15, 03 мая 2025, ПАИ

Верховный суд РФ запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Этот запрет был введён из-за судебного разбирательства петербуржца с одним из банков. На первоначальных условиях он мог без процентов снимать с кредитной карты до 50 тысяч рублей в месяц. Через месяц банк ввёл комиссию 5,9 %. Она действовала при выдаче от 900 рублей. После этого мужчина обратился в суд.

Три инстанции поддержали финансовую организацию, но ВС РФ поддержал обратившегося в суд мужчину, так как банк в одностороннем порядке не может менять условия договора. Также банковское учреждение не имеет права вводить новые комиссии.

В итоге дело было направлено на новое рассмотрение.