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Общество

Верховный суд РФ запретил банкам вводить новые комиссии по кредитным картам

Верховный суд РФ запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Фото: ПАИ

Этот запрет был введён из-за судебного разбирательства петербуржца с одним из банков. На первоначальных условиях он мог без процентов снимать с кредитной карты до 50 тысяч рублей в месяц. Через месяц банк ввёл комиссию 5,9 %. Она действовала при выдаче от 900 рублей. После этого мужчина обратился в суд.

Три инстанции поддержали финансовую организацию, но ВС РФ поддержал обратившегося в суд мужчину, так как банк в одностороннем порядке не может менять условия договора. Также банковское учреждение не имеет права вводить новые комиссии.

В итоге дело было направлено на новое рассмотрение.

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