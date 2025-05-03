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Общество

В Псковском районе продолжают приводить в порядок мемориалы

Воинские захоронения приводят в порядок в Псковском районе в преддверии юбилея Великой Победы. В целом на территории района общими усилиями благоустроено более 70 паспортизированных и ранее неучтенных мемориалов и солдатских могил, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте».

Ранее на благоустроенном мемориале в Ершово был зажжен Вечный огонь, на острове имени Залита с открытием навигации отремонтирован памятник на воинском захоронении. Также администарция Псковского района провела субботник в урочище Лочкино.

«Это больше, чем просто весенняя уборка. В этом тихом месте, окруженном лесом, покоятся сотни защитников Отечества, известны имена более 500 из них. Та далекая теперь от нас война – это не только стратегические операции, освобождение крупные городов и торжественные парады. В основном – это «бои местного значения»: за овраги и перелески, небольшие деревеньки и безымянные высоты. Из них и скрадывается карта нашей большой Родины, за них и отдавали жизни те, кто покоится в том числе в Лочкино», – подчеркнула Наталья Фёдорова.

Отметим также, с 6 по 9 мая на центральных воинских захоронениях Псковского района пройдут торжественно-траурные мероприятия.

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