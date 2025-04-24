Новый Вечный огонь зажжён в Псковской области

17:18, 24 апреля 2025, ПАИ

Новый Вечный огонь зажжён на братском захоронении в деревне Ершово Псковского муниципального округа сегодня, 24 апреля. Его зажгли в рамках акции «Храним огонь Победы», сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Частицу пламени с главного Вечного огня региона – мемориального комплекса «Могила Неизвестного Советского Солдата» – доставил начальник Службы внутридомового газового оборудования Дмитрий Монахов. Его родной дед Григорий Александрович Афендиков был призван на фронт в 1941 году, воевал в рядах 76-й стрелковой дивизии, прошёл всю войну и был награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды.

Право зажечь Вечный огонь предоставили участнице СВО, военнослужащей 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Марии Досягаевой и командиру отряда юнармейцев имени контр-адмирала моряка-пограничника А. И. Дианова Илье Черноярову.

«Наш общий долг – сохранять и чтить память тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу для будущих поколений. Огни памяти освещают всё больше мемориалов. В рамках всероссийской эстафеты «Газпрома» по всей стране проходит 19 таких мероприятий», – отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона также подчеркнул, что в мае область рассчитывает принять участие во всероссийском одновременном зажжении 80 Вечных огней. Псковская область будет представлена Локней. Михаил Ведерников от всех псковичей поблагодарил представителей «Газпрома» за вклад в сохранение исторической памяти.

«Война оставила свой след в каждой семье. Мы бережно храним память о Великой Отечественной войне, о наших предках. В год 80-летия Победы мы реализуем важный и очень ответственный проект – «Храним огонь Победы», зажигаем газ на огнях памяти по всей стране. Только до 9 Мая мы зажжём 130 Вечных огней по всей стране», – заверил генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Напомним, что в рамках акции «Храним огонь Победы» группа компаний «Газпром» совместно с региональными и муниципальными органами власти приступила к масштабному проекту по переводу на природный сетевой газ Вечных огней по всей стране. В этом году зажжётся ещё один новый огонь памяти в Локне.