Псковская делегация поучаствовала в торжественном митинге у мемориала «Прорыв» в Витебской области

19:46, 03 мая 2025, ПАИ

Псковская делегация приняла участие в торжественном митинге у мемориала «Прорыв» в Витебской области, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Отметим, в ночь с 4 на 5 мая 1944 года здесь партизаны под руководством будущего Героя Советского Союза В. Е. Лобанка совершили героический прорыв из окружения, выдержав 25 дней тяжёлых боёв.

«Победа – это одна из основных скреп нашего единства и это фундамент нашего будущего. Ребята, которые здесь лежат, отдали свою жизнь для того, чтобы мы жили в свободной, процветающей стране», – Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома.

Ранее сообщалось, что молодёжь Псковской области представила итоги исследования героического прошлого родного края.