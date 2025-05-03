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Общество

Псковская делегация поучаствовала в торжественном митинге у мемориала «Прорыв» в Витебской области

Псковская делегация приняла участие в торжественном митинге у мемориала «Прорыв» в Витебской области, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: Михаил Екимов

Отметим, в ночь с 4 на 5 мая 1944 года здесь партизаны под руководством будущего Героя Советского Союза В. Е. Лобанка совершили героический прорыв из окружения, выдержав 25 дней тяжёлых боёв.

«Победа – это одна из основных скреп нашего единства и это фундамент нашего будущего. Ребята, которые здесь лежат, отдали свою жизнь для того, чтобы мы жили в свободной, процветающей стране», – Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома.

Ранее сообщалось, что молодёжь Псковской области представила итоги исследования героического прошлого родного края.

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