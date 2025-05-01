Молодёжь Псковской области представила исследования о героическом прошлом родного края

20:59, 01 мая 2025, ПАИ

Молодёжная научно-практическая конференция «Мой край в годы Великой Отечественной войны» прошла в библиотеке имени Василёва в Пскове. Во время мероприятия молодёжь региона представила исследования о героическом прошлом родного края, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Работы, посвящённые истории своих семей и малой родины в годы Великой Отечественной войны, представили 19 молодых исследователей из Пскова, Псковского, Себежского, Гдовского, Пушкиногорского, Новоскольнического и Дедовичского районов. Некоторые из них представили уже реализованные проекты, такие как передвижная фотовыставка учащегося Москвинской школы, которую смогли увидеть все участники.

Лучшие работы отметили памятными подарками от организаторов.

Конференция проходила в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений», который реализуется за счёт конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов в Псковской области.