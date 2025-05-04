Двум ветеранам присвоили звания почётных граждан Опочецкого округа
Звание «Почётный гражданин Опочецкого муниципального округа» присвоено ветеранам Великой Отечественной войны Петру Васильевичу Васильеву и Виктору Павловичу Парамонову, также мужчинам вручён нагрудный знак, пишет газета «Красный маяк».
Их имена навсегда будут вписаны в летопись Опочецкого округа.
Ранее сообщалось, что званием «Почётный гражданин города Пскова» наградили пятерых участников Великой Отечественной войны.
В Псковской области вдове погибшего докера-механизатора выплачено более 1,7 млн рублей компенсации