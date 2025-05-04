Двум ветеранам присвоили звания почётных граждан Опочецкого округа

17:38, 04 мая 2025, ПАИ

Звание «Почётный гражданин Опочецкого муниципального округа» присвоено ветеранам Великой Отечественной войны Петру Васильевичу Васильеву и Виктору Павловичу Парамонову, также мужчинам вручён нагрудный знак, пишет газета «Красный маяк».

Их имена навсегда будут вписаны в летопись Опочецкого округа.

Ранее сообщалось, что званием «Почётный гражданин города Пскова» наградили пятерых участников Великой Отечественной войны.