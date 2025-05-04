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Общество

Двум ветеранам присвоили звания почётных граждан Опочецкого округа

Звание «Почётный гражданин Опочецкого муниципального округа» присвоено ветеранам Великой Отечественной войны Петру Васильевичу Васильеву и Виктору Павловичу Парамонову, также мужчинам вручён нагрудный знак, пишет газета «Красный маяк».

Фото здесь и далее: газета «Красный маяк»

Их имена навсегда будут вписаны в летопись Опочецкого округа.

Ранее сообщалось, что званием «Почётный гражданин города Пскова» наградили пятерых участников Великой Отечественной войны.

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