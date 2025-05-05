Движение транспорта ограничат сегодня в Пскове для подготовки к празднованию 80-летия Победы

08:40, 05 мая 2025, ПАИ

Движение транспорта ограничат сегодня, 5 мая, в Пскове для подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 18:30 до окончания мероприятия будет ограничено движение:

по улице Советской от улицы Детской до Октябрьской площади;

по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади;

по Октябрьской площади;

по улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади;

по площади Ленина;

по улице Карла Маркса от улицы Пушкина до площади Ленина;

по улице Ленина от улицы Пушкина до площади Ленина;

по улице Профсоюзной от набережной реки Великой до Октябрьской площади;

по набережной реки Великой;

по улице Леона Поземского от дома № 10 на улице Леона Поземского до площади Ленина;

по Троицкому (Советскому) мосту через реку Пскову;

по улице Воровского от улицы Красных Партизан до улицы Карла Маркса;

по Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина.

Для объезда рекомендуется использовать улицы 128-й Стрелковой Дивизии, Вокзальную, объездную дорогу, улицы Льва Толстого, Кузнецкую, Максима Горького и Юбилейную.