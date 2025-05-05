Движение транспорта ограничат сегодня в Пскове для подготовки к празднованию 80-летия Победы
Движение транспорта ограничат сегодня, 5 мая, в Пскове для подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.
С 18:30 до окончания мероприятия будет ограничено движение:
по улице Советской от улицы Детской до Октябрьской площади;
по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади;
по Октябрьской площади;
по улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади;
по площади Ленина;
по улице Карла Маркса от улицы Пушкина до площади Ленина;
по улице Ленина от улицы Пушкина до площади Ленина;
по улице Профсоюзной от набережной реки Великой до Октябрьской площади;
по набережной реки Великой;
по улице Леона Поземского от дома № 10 на улице Леона Поземского до площади Ленина;
по Троицкому (Советскому) мосту через реку Пскову;
по улице Воровского от улицы Красных Партизан до улицы Карла Маркса;
по Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина.
Для объезда рекомендуется использовать улицы 128-й Стрелковой Дивизии, Вокзальную, объездную дорогу, улицы Льва Толстого, Кузнецкую, Максима Горького и Юбилейную.
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Движение транспорта ограничат сегодня в Пскове для подготовки к празднованию 80-летия Победы