40% псковичей гордятся своим местом работы – опрос

12:44, 05 мая 2025, ПАИ

40 % жителей Пскова гордятся компанией, в которой работают. Об этом ПАИ сообщили специалисты сервиса SuperJob, которые провели опрос с 21 по 28 апреля.

В то же время 37 % респондентов заявили, что предпочитают не рассказывать о своем месте работы. А 23 % псковичей воздержались от ответа.

Кроме того, оказалось, что женщины чаще мужчин остаются довольны своим рабочим местом (48 % против 32 % соответственно).

При этом уровень удовлетворенности соотносится с доходом: 40 % опрошенных с зарплатой более 100 тысяч рублей гордятся своим местом работы, в то время как среди тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей, таких только 24 %.

Ранее сообщалось, что псковичи считают работу охранников и бухгалтеров самой скучной. Подробнее об этом читайте здесь.