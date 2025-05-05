Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

40% псковичей гордятся своим местом работы – опрос

40 % жителей Пскова гордятся компанией, в которой работают. Об этом ПАИ сообщили специалисты сервиса SuperJob, которые провели опрос с 21 по 28 апреля.

В то же время 37 % респондентов заявили, что предпочитают не рассказывать о своем месте работы. А 23 % псковичей воздержались от ответа.

Кроме того, оказалось, что женщины чаще мужчин остаются довольны своим рабочим местом (48 % против 32 % соответственно).

При этом уровень удовлетворенности соотносится с доходом: 40 % опрошенных с зарплатой более 100 тысяч рублей гордятся своим местом работы, в то время как среди тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей, таких только 24 %.

Ранее сообщалось, что псковичи считают работу охранников и бухгалтеров самой скучной. Подробнее об этом читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 мая 2025

Трансляцию зажжения Вечного огня на мемориале «Журавли» в Санкт-Петербурге можно посмотреть в прямом эфире
05 мая 2025

5 и 7 мая в Пскове пройдут репетиции парада Победы, часть улиц перекроют
05 мая 2025

Сбер представил GigaChat 2.0
05 мая 2025

Юрий Бурлин станет гостем программы «Бизнес-ланч»
05 мая 2025

Проходит набор в юнармейский отряд колледжа ПсковГУ
05 мая 2025

В России поднимут пенсии летом
05 мая 2025

Мороз до -4 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 6 мая
05 мая 2025

Мощная нейросеть Сбера GigaChat 2.0 стала доступна всем пользователям

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...