Псковичи считают работу охранников и бухгалтеров самой скучной

11:33, 05 мая 2025, ПАИ

Самая скучная профессия, по мнению псковичей, — охранник. За этот вариант в опросе сервиса SuperJob проголосовали 14% респондентов.

Скучной также считается работа в бухгалтерии (9%), на третьем месте - сторож (7%).

Ещё 6% уверены, что скучно работать продавцом. Немногим меньше сообщили, что на работе скучают вахтёры и любые офисные сотрудники. Скучной признана также работа библиотекарей, дворников и архивариусов. В числе других скучных профессий - гардеробщики, депутаты, лифтеры, операторы конвейеров, переводчики, программисты, фасовщики.

3% отметили, что любая работа будет скучной, если она не по душе. А 16% заявили, что скучных профессий нет.