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Происшествия

Почти два года колонии строгого режима получил пскович за кражу стиральной машины и микроволновки

Год и восемь месяцев исправительной колонии строгого режима получил пскович за кражу стиральной машины и микроволновой печи, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Мужчину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину). Установлено, что он жил в чужом частном доме и присматривал за имуществом. Однако с 16 по 19 октября мужчина украл из дома стиральную машину и микроволновую печь, затем продал похищенное, а на вырученные деньги купил алкоголь.

Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и принёс извинения потерпевшей. Суд учёл это в качестве смягчающего обстоятельства. Но при этом обстоятельством, отягчающим наказание, был признан рецидив преступления.

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