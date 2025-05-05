Почти два года колонии строгого режима получил пскович за кражу стиральной машины и микроволновки

18:05, 05 мая 2025, ПАИ

Год и восемь месяцев исправительной колонии строгого режима получил пскович за кражу стиральной машины и микроволновой печи, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Мужчину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину). Установлено, что он жил в чужом частном доме и присматривал за имуществом. Однако с 16 по 19 октября мужчина украл из дома стиральную машину и микроволновую печь, затем продал похищенное, а на вырученные деньги купил алкоголь.

Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и принёс извинения потерпевшей. Суд учёл это в качестве смягчающего обстоятельства. Но при этом обстоятельством, отягчающим наказание, был признан рецидив преступления.