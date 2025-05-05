Умер актёр из сериала «Метод» Артур Кочканян

19:56, 05 мая 2025, ПАИ

В возрасте 60 года не стало педагога, актёра и режиссёра Артура Кочканяна. Об этом 4 мая сообщил Нижегородский Камерный музыкальный театр имени Степанова в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня мы прощаемся с Артуром Алексановичем Кочканяном (1964–2025) – выдающимся актёром, режиссёром и педагогом из Нижнего Новгорода. Он ушёл, но оставил после себя богатое наследие — своих учеников и спектакли», — говорится в сообщении.

В честь памяти Артура Кочканяна 24 мая состоится показ мюзикла «Труффальдино». Режиссёр лично участвовал в постановке этого спектакля.

Актёр был известен широкой аудитории благодаря своей роли в сериале «Метод», вышедшем в 2015 году. Кроме того, он преподавал несколько дисциплин на кафедре музыкального театра Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки.