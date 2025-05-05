Туи в память о героях Великой Отечественной войны высадили волонтёры в Тямше

23:24, 05 мая 2025, ПАИ

В Псковском районе навели порядок на территории «Маминого парка» в Тямше в рамках ежегодного Всероссийского субботника, который проходит во всех муниципалитетах страны. В память о героях Великой Отечественной войны волонтёры не только провели уборку, но и высадили туи, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Неравнодушные жители и активисты ТОС, «серебряные» волонтёры и общественники, представители муниципальных органов власти навели порядок на территории, которая год назад была благоустроена в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На месте пустыря появилась общественная территория для позитивного досуга и активности детей.

«Бережное отношение и наша общая забота об объектах благоустройства – залог сохранности инфраструктуры и комфортной среды для жизни», – добавила Наталья Фёдорова.

Ранее сообщалось, что в рамках всероссийской недели движения «Мы за чистоту» активисты убрали территорию рядом со Снетогорским монастырём в Пскове.