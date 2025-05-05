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Общество

Стали известны подробности поисков найденной в опочецком лесу девочки

Пропавшую вблизи деревни Высокое в Опочецком округе девочку нашли живой. Подробности поисков несовершеннолетней стали известны ПАИ из собственных источников.

Юная опочанка занимается рисованием. Выяснилось, что она отправилась в лес, чтобы нарисовать цветущую яблоню. Увлёкшись поиском места для пейзажа, девочка не заметила наступления темноты.

Она заблудился, забралась на дерево и стала ждать помощи. В поисках участвовали сотрудники МЧС, полиции Опочецкого района и волонтёры из псковского отряда «ЛизаАлерт». Услышав крики спасателей, девочка откликнулась – её обнаружили на дереве в полной безопасности.

Ребёнка доставили домой к матери без каких-либо повреждений. Инцидент завершился благополучно благодаря оперативным действиям спасателей и правильным действиям самой девочки.

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