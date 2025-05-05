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Общество

В Псковской области в течение года оборудуют 90 новых контейнерных площадок

План создания площадок и закупки контейнеров в Псковской области утвердили в рамках заседания межведомственной рабочей группы по решению вопросов в области обращения с отходами. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

Глава региона отметил, что по закупке контейнеров для мусора регион располагается в жёлтой зоне, а по обеспечению контейнерными площадками – в красной зоне: специально оборудованных мест пока недостаточно.

«В этом году необходимо организовать 90 контейнерных площадок и реконструировать ещё десять», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что порядка 90 миллионов рублей задолжали регоператору жители Псковской области за вывоз ТКО.

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