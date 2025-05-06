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Общество

Михаил Ведерников находится с рабочим визитом в Локнянском округе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель областного Собрания депутатов Александр Котов находятся сегодня с рабочим визитом в Локнянском муниципальном округе, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Главное событие, которое сегодня пройдёт в Локне, – торжественная церемония зажжения Вечного огня. Всероссийская акция «Храним огонь Победы» одновременно пройдёт на 80 мемориалах страны.

Затем глава региона и спикер областного Собрания посетят несколько объектов: два сквера, благоустройство которых стало возможно благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», стадион, где идёт ремонт трибун. Кроме того, она заедут в штаб по плетению маскировочных сетей и в новое здание поста скорой медицинской помощи.

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