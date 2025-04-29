Готовность Вечного огня к эстафете «Храним огонь Победы» проверили в Локне

20:25, 29 апреля 2025, ПАИ

Готовность Вечного огня к участию 6 мая в символической эстафете «Храним огонь Победы» проверили в Локне, сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»







В Псковской области в этом году в рамках акции ПАО «Газпром» «Храним огонь Победы» зажигают два новых Вечных огня. Первый уже зажгли 24 апреля на братском захоронении в деревне Ершово Псковского муниципального округа. Второй зажгут в Локне 6 мая.

Готовность Вечного огня в Локне к эстафете «Храним огонь Победы» Антон Дымов сегодня проверял вместе с вице-губернатором Игорем Шатурным и главой Локнянского муниципального округа Иваном Белугиным.

«Для газификации нового Вечного огня в посёлке Локня специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили газопровод для подачи сетевого природного газа протяжённостью 60 метров. Для максимального сохранения благоустройства мемориала строительство велось методом горизонтально-наклонного бурения. В чаше огня смонтировано газогорелочное устройство и установлена декоративная звезда. Проверка технической готовности горелки проведена, газогорелочное устройство готово к эксплуатации. В ближайшее время газовики отрегулируют высоту горения пламени», – отметил Антон Дымов по итогам проверки.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина «Газпром» ведёт работу по газификации мемориалов с Вечными огнями, осуществляет их регулярное техническое обслуживание. В настоящее время в зоне ответственности компании более 1,8 тысячи Вечных огней и Огней памяти. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне реализуется масштабный проект ПАО «Газпром» – Всероссийская акция «Храним огонь Победы» – по переводу более 120 мемориалов на сетевой природный газ. Проект стартовал 21 февраля 2025 года в преддверии Дня защитника Отечества. А его кульминацией станет торжественная церемония по одновременному зажжению 80 Вечных огней в преддверии Дня Победы 6 мая.