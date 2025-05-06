Александр Гуцан: Пламя Вечных огней напоминает о той цене, которую заплатил наш народ ради победы

11:23, 06 мая 2025, ПАИ

Пламя Вечных огней напоминает о той цене, которую заплатил наш народ ради победы, заявил полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан во время церемонии зажжения Вечного огня на центральном братском захоронении в Локне сегодня, 6 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

«Вечные огни зажгутся во всех федеральных округах, в разных регионах нашей большой и необъятной Родины. В 1957 году в Ленинграде на Марсовом поле был зажжён Вечный огонь, пламя которого напоминает нам о том великом подвиге и тех колоссальных жертвах, которые понёс наш народ ради нас и нашего с вами будущего. Этот огонь напоминает нам о страшных днях блокады Ленинграда, о той цене, которую заплатил наш народ ради победы», – отметил он.

Александр Гуцан отметил, что по всей России сегодня одновременно зажжены 80 Вечных огней, которые символизируют 80 лет, которые прошли с мая 1945 года. Огни загорелись от той частички пламени, которая доставлена с Могилы Неизвестного Солдата. «Это пламя будет вечно гореть для нас, наших детей, внуков и правнуков, гореть, чтобы мы хранили память о подвиге наших славных предков. Сегодня наши бойцы на полях специальной военной операции сражаются с нацизмом. Мы желаем им скорейшей победы», – заключил полпред.