Вечный огонь зажгли в Локне

10:58, 06 мая 2025, ПАИ

Торжественная церемония зажжения Вечного огня состоялась на центральном братском захоронении в Локне сегодня, 6 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

На церемонии присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

«День Победы – это священный день для каждого из нас. Наш народ сплотился и победил в самой суровой, самой кровопролитной войне в истории человечества, защитил свою Родину от уничтожения и избавил мир от ужасов фашизма. А самое главное – подарил будущим поколениям возможность свободно жить на родной земле. Мы помним, какой дорогой ценой и какими колоссальными усилиями оплачена победа. И поэтому мы передаём будущим поколениям свидетельство мужества наших предков. Мы зажигаем Вечные огни», – подчеркнул заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор службы корпоративной защиты ПАО «Газпром» Сергей Хомяков.

Необходимо воспитывать в детях, внуках, правнуках любовь и самоотверженность по отношению к Родине, подчеркнул он.

Отметим, мероприятие проходит в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы» и стало частью масштабной эстафеты: на 80 мемориалах по всей России одновременно зажгли Вечный огонь и Огни памяти.

Акция «Храним огонь Победы» стартовала в феврале 2025 года и объединила регионы страны в едином желании сохранить историческую память и передать её молодым поколениям. В Псковской области зажжён Вечный огонь в Ершово, а теперь к акции присоединилась Локня.

Ранее сообщалось, что у Могилы Неизвестного Солдата от Вечного огня зажгли лампаду, чтобы активисты увезли частицы пламени в российские регионы.