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Общество

«Линейки памяти» проходят в муниципалитетах Псковской области

Всероссийская историко-патриотическая акция «Линейка памяти» проходит в муниципалитетах Псковской области. Об этом сообщают районные газеты.

К всероссийской акции присоединились бежаницкие школьники, пишет газета «Сельская новь».

  • Торжественное мероприятие в Бежаницах
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Торжественное мероприятие в Бежаницах
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Торжественное мероприятие в Бежаницах
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Торжественное мероприятие в Бежаницах
    Фото: газета «Сельская новь»

Советник директора по воспитанию Наталья Мельникова и ученица 11-го «А» класса Екатерина Михайлова рассказали о событиях Великой Отечественной войны, о вкладе советского народа в победу над фашизмом, о Знамени Победы и тех, кто водрузил его над Рейхстагом.

Один из главных символов Победы – копию Знамени Победы – торжественно вынесла группа юнармейцев. После чего перед присутствующими выступила директор школы Марина Михайлова. Она поздравила всех с наступающим праздником Великой Победы и отметила важность сохранения памяти о тех, кто боролся за свободу Родины.

Портреты бойцов держали ученики и педагоги школы. Под музыку М. Бернеса «Журавли» состоялось торжественное шествие школьного «Бессмертного полка». Память обо всех погибших почтили минутой молчания.

«Линейка памяти» для учеников и студентов также прошла в Идрице в День Знамени Победы. Участвовали все пять школ муниципалитета и два колледжа, сообщает газета «Призыв».

  • «Линейки памяти»
    Фото: газета «Призыв»
  • «Линейки памяти»
    Фото: газета «Призыв»
  • «Линейки памяти»
    Фото: газета «Призыв»
  • «Линейки памяти»
    Фото: газета «Призыв»

В Красногородском муниципальном округе, Дедовичском районе, Усвятах, Порхове, Пустошке и Пушкинских Горах «Линейки памяти» запланированы на завтра, 7 мая.

Напомним, что акция «Линейка памяти» стартовала в образовательных учреждениях Псковской области 1 мая и продлится до 15 мая. Планируется проведение ряда патриотических мероприятий: оформление окон в рамках акции «Окна Победы», раздача георгиевских лент как символа памяти о героях войны, создание «Стены Памяти» с именами участников Великой Отечественной войны, художественная акция «Рисуем Победу», написание благодарственных писем участникам СВО, возложение цветов к памятникам и обелискам, высадка деревьев в рамках «Сада Памяти», а также проведение уроков мужества, посвящённых 80-летию Великой Победы.

Образовательные учреждения самостоятельно определяют, в каких мероприятиях будут участвовать.

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