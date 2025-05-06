Схема движения автобусов изменится в Великих Луках

18:47, 06 мая 2025, ПАИ

Схема движения автобусов изменится в Великих Луках 9 мая с 8:00 до 11:00 в связи с проведением праздничных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Автобус № 126 Великие Луки – Максимиха – Дерганово от улицы Дружбы, автобус № 3 ЖБК – Дорожный и автобус № 15 мебельный комбинат – Булынино будут следовать по Октябрьскому проспекту в прямом и обратном направлениях без заезда на площадь Ленина.

На пересечении проспекта Ленина и Октябрьского проспекта транспортное движение будет закрыто с 11:00 до окончания прохождения колонны.

Автобусы № 1, 1а, 2а, 4, 4б, 5, 6, 7, 9, 9б, 11, 12, 13, 106, 110, 111, 118, 133 и 139 будут следовать по улице Дьяконова, проспекту Гагарина, улицам Ботвина и Холмской, Транспортной магистрали и далее по маршруту.

Автобусы № 7 будут ехать по улице Дьяконова, проспекту Гагарина, улице Мурманской и далее по маршруту, а автобус № 105л проследует по Транспортной магистрали, улицам Холмской, Ботвина, проспекту Октябрьскому и далее по маршруту.

Напомним, что программу мероприятий по случаю празднования Дня Победы в Великих Луках можно найти здесь.