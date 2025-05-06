Школьник из Уфы получил награду за сохранение исторической памяти в Псковской области

18:14, 06 мая 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил заслуги школьника из Уфы Урала Сагитова в увековечении памяти участников Великой Отечественной войны, погибших под Великими Луками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова вручила мальчику благодарственное письмо правительства Псковской области и выразила признательность за бережное отношение к памяти защитников Родины.

В ходе изучения архивов Уралу Сагитову удалось установить имена 40 красноармейцев 31-й отдельной стрелковой бригады – сослуживцев его прадеда Нигмата Сагидуллина, погибших в Великолукской наступательной операции 1942 года. Он отметил, что работа над проектом велась от чистого сердца.

Урал Сагитов приехал вместе с семьёй по приглашению Михаила Ведерникова, данному в ходе личного приёма граждан по поручению президента России. Отец мальчика высоко оценил труд псковичей по сохранению памяти о героях войны, отметив порядок на мемориалах и братских захоронениях в области.

Напомним, что Азамат Сагитов и его сын Урал Сагитов обратились к Михаилу Ведерникову с просьбой увековечить имена героев, воевавших вместе с прадедом мальчика.