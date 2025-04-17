Имена красноармейцев 31-й отдельной стрелковой бригады увековечат в Великолукском районе

12:51, 17 апреля 2025, ПАИ

Имена красноармейцев 31-й отдельной стрелковой бригады, погибших в ходе Великолукской наступательной операции в 1942 году, увековечат на мемориале «Братская могила воинов Советской Армии» в деревне Гвоздово Великолукского района. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время приёма граждан по поручению президента РФ в четверг, 17 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

По видео-конференц-связи к главе региона обратились Азамат Сагитов и его сын Урал Сагитов. «Я решил сделать проект, в котором хочу рассказать о том, кто вместе воевал с моим прадедушкой. В архивах я нашёл список из 150 записей. Я уже получил список тех, чья память увековечена. Осталось увековечить память 40 красноармейцев. Наша просьба как раз и состоит в том, чтобы увековечить имена этих героев», – рассказал Урал Сагитов.

«Урал, ты большой молодец. Мы обязательно всё сделаем до 8 мая. Татьяна Геннадьевна [первый заместитель главы администрации Великолукского района Татьяна Иванова. – ПАИ], принимайте поручение», – сказал Михаил Ведерников.

Татьяна Иванова отметила, что работа по этому вопросу уже ведётся. «Проведена работа по достоверности сведений. Получены сведения от военкомата, что необходимо увековечить 33 имени погибших. По четырём красноармейцам есть информация, что они захоронены на других братских захоронениях Великолукского района. По трём красноармейцам нужно ещё провести архивные работы. Остальные имена уже увековечены. Идёт работа с подрядной организацией, которая изготовит мемориальную плиту и нанесёт на неё имена 33 красноармейцев», – рассказала она.

«Поработайте с архивом, если что подтвердится, то все подтверждённые имена красноармейцев нужно будет нанести на мемориальную плиту. А когда мемориальная доска будет установлена, Уралу отправьте фотоотчёт и информацию, какие имена подтвердились, а какие нет», – поручил глава региона.