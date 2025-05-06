С лучшими педагогами региона встретился Борис Елкин

18:22, 06 мая 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин встретился с победителями областных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года России – 2025», «Воспитатель года России – 2025», «Учитель-дефектолог года России – 2025». Об этом глава города сообщил в своём телеграм-канале.

Сегодня представилась великолепная возможность встретиться с мастерами педагогического искусства, чья ежедневная работа раскрывает таланты детей и помогает им достигать больших высот, отметил Борис Елкин.

В конкурсе победителями областных этапов стали учитель русского языка и литературы в школе № 2 Марианна Савина, воспитатель детского сада № 24 Татьяна Струкова, учитель-дефектолог в детском саду компенсирующего вида № 49 «Тополёк» Елена Акимова. Им предстоит представлять Псковскую область на всероссийском уровне.

«Своей преданностью делу, любовью к детям и высоким уровнем мастерства они доказали своё право называться лучшими педагогами региона и осенью будут представлять нашу область на всероссийском уровне! От всей души благодарю вас за ежедневный подвиг, за тепло, терпение и отзывчивость. Пусть успех сопутствует вам на каждом этапе пути! Мы гордимся вами и уверены, что впереди ещё много побед и наград!» – сказал Борис Елкин.