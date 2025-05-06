Для храма в Бельском Устье ​изготовили новые колокола

18:42, 06 мая 2025, ПАИ

Новые колокола отлили мастера для храма в Бельском Устье по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)», сообщили ПАИ в организации.

На данном этапе в храме Вознесения Господня специалисты выполнили работы по установке исторических отреставрированных решëток на окна и продухи. Также рабочие выполнили работы по укладке булыжной отмостки вокруг фасадов, подготовили песчано-гравийное основание под пешеходные дорожки, благоустроили территории.

Помощь в установке металлического забора вокруг храма оказал Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого.

Специалисты обустроили пешеходные дорожки и закончили работы по прокладке наружных сетей водоснабжения и электрообеспечения. На цоколь храма нанесли санирующую штукатурку.

Отметим, церковь Вознесения Господня построена в XIX веке. Это объект культурного наследия народов России регионального значения, охраняется государством. Самый большой вотчинный храм в Псковской области был построен по прошению и на средства полковника Преображенского полка Артамона Осиповича Кожина в его имении Бельское Устье Порховского уезда в 1796 году. Церковь была сооружена без придела и в конце XIX века стала трёхпрестольной (Вознесения Господня, Апостола Петра, Рождества Богородицы).

В середине XIX века указывается, что церковь без колокольни, колокола повешены на шести деревянных столбах. Храм имеет крестово-купольные формы, а изначальное архитектурное решение было в форме ротонды. Здание выполнено из кирпича, подвалов нет, в качестве фундамента – многолучевая стяжка из валунов.

Церковь оставалась действующей вплоть до 60-х годов прошлого столетия. Более 50 лет находилась в заброшенном состоянии. Реставрация началась в 2018 году и проходила в три этапа с большими перерывами. АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)» приступило к работе с памятником архитектуры в 2023 году.