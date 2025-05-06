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Общество

Наталья Мельникова встретилась с ветеранами из соцгородка в Пскове в преддверии 9 Мая

В преддверии 80-летия Великой Победы сенатор от Псковской области в Совете Федерации Наталья Мельникова посетила социальный городок в Пскове. Совместно с Союзом пенсионеров подопечным соцгородка вручили открытки, сделанные молодёжью, сообщила сенатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»

«Этот праздник – символ нашей общей памяти, героизма и стойкости. Поздравила от всей души ветеранов и всех жителей с наступающим Днём Победы, поблагодарила за их вклад в общее дело. В знак глубокого уважения вручила георгиевские ленточки – символ нашей памяти и благодарности», – отметила Наталья Мельникова.

Ранее сообщалось, что новый пост скорой медицинской помощи, который построили в Локнянском муниципальном округе в 2024 году, осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 6 мая.

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