Приёмку реставрационных работ провели в башне Святых ворот в Печорах

22:13, 06 мая 2025, ПАИ

Специалисты произвели приёмку реставрационных работ в объекте культурного наследия федерального значения – в башне Святых ворот, которая является главным входом в Псково-Печерский монастырь. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Реставраторы рассказали о находках, сделанных при обследовании башни, и о проектных решениях. Комиссия одобрила выполненные работы и приняла объект.

Во время реставрации башни Святых ворот в Псково-Печерском монастыре рабочие провели расчистку стен башни (внутри и снаружи) от старой штукатурки, заменили камень в местах разрушения кладки, выполнили укрепление стен, фундаментов, арок входных ворот. Также были отреставрировано гульбище, проведена замена балясин, окон и дверей.

Специалисты изготовили и установили кованые ворота, выполненные по историческим аналогам. Крест и звезды купола во время реставрации покрыли сусальным золотом. Кроме того, с деревянных элементов наружной отделки башни удалили все красочные слои, заменили отдельные элементы, произвели окрашивание.

«Внутри выполнена чистовая реставрация напольных и потолочных покрытий, проведены все коммуникации. В башне теперь есть водоснабжение, канализация, новые силовые электрические кабели. Памятник архитектуры приспособлен для современного использования. Впереди пусконаладочные работы. Перекрытия внутри башни усилили металлическими конструкциями и обшили древесиной», – подчеркнули специалисты.

Кроме того, рабочие выстроили новый бревенчатый накат перекрытий и отреставрировали деревянную отделку стен, для перехода с яруса на ярус оборудовли специальные лестницы. Для сохранения историчности утраты восполнялись с использованием приёмов работы с деревом.

У башни Святых ворот установлены камеры наблюдения, появились молниезащита, светильники, батареи.

Отметим, башню над Святыми воротами возвели ориентировочно в 1662–1664 годах как дополнительное укрепление, чтобы противостоять атакам шведского войска и прикрывать от обстрела Никольскую башню. Башни Святых ворот и Острожная оставались деревянными – в камне их переложили уже после Смуты. Перед главными Святыми воротами (всего ворот в крепости было трое) соорудили острог, сперва – с рублеными стенами, потом – с каменными.

В начале XVIII века по указу Петра I башню надстроили деревянным ярусом со шпилем, увенчанным двуглавым орлом, – она приобрела новую, парадно-дозорную функцию.

В начале Северной войны по распоряжению Петра перед крепостью возвели земляные укрепления – валы-больверки, пятиугольные бастионы – и прокопали рвы. В 1970-х годах усилиями архимандрита Алипия в башне была создана иконописная мастерская. Последние годы башня не эксплуатировалась.