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Общество

Псковичей приглашают присоединиться к «Бессмертному полку онлайн»

Присоединиться к «Бессмертному полку онлайн» пригласил псковичей губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Изображение: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Акция состоится в День Победы. Чтобы принять участие, нужно загрузить фото ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла на сайте «Бессмертного полка России» и в мини-приложениях в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». На сайте можно отреставрировать и колоризировать фотографию ветерана. После чего поделиться информацией в социальных сетях.

Онлайн-шествие состоится 9 мая на сайте 2025.polkrf.ru.

Напомним, что принять участие в этом году в «Бессмертном полку» можно и в очном формате. Он состоится в Пскове 9 Мая с 11:00 до 12:00. Участники шествия пройдут от площади Ленина до Зелёного театра. Посмотреть полную программу празднования 80-летия Победы в Псковской области можно здесь.

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Псковичей приглашают присоединиться к «Бессмертному полку онлайн»

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