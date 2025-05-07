Щенка выкинули на помойку как мусор в Пскове
Щенка выкинули на помойку как мусор в Пскове. Его случайно обнаружил проходящий мимо мужчина, сообщили ПАИ в приюте «Шанс».
Мужчина нашёл его одного в канаве среди мешков мусора и передал в приют. «Шанс, что его заметят, был один на миллион! Будем отъедаться, расти и искать хозяина», – отметили зоозащитники.
«Девочка приехала насквозь мокрая, замёрзшая, очень тощенькая, очень голодная, вся в напившихся клещах. Люди, которые это сделали, люди ли вы?» – заключили сотрудники приюта.
Александр Котов: Информационные инновации позволяют улучшать взаимодействие между госструктурами и гражданами