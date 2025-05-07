Грузовая лодка будет курсировать до Талабских островов

20:56, 07 мая 2025, ПАИ

Грузовая лодка будет курсировать до Талабских островов, сообщил замдиректора МУП «Колхоз имени Залита», осуществляющего пассажирские перевозки на Талабские острова, Владимир Балясов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Думаем о лодке, которая будет ходить летом. Это уже недалёкие планы. Просто большая грузовая лодка. Это будут грузы, возможно мусор. Сейчас работаем в этом направлении напряжённо и достаточно успешно», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что около 200 человек перевезли пассажирские судна на Талабские острова с начала сезона.