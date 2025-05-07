Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Грузовая лодка будет курсировать до Талабских островов

Грузовая лодка будет курсировать до Талабских островов, сообщил замдиректора МУП «Колхоз имени Залита», осуществляющего пассажирские перевозки на Талабские острова, Владимир Балясов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Владимир Балясов. Фото: ПАИ

«Думаем о лодке, которая будет ходить летом. Это уже недалёкие планы. Просто большая грузовая лодка. Это будут грузы, возможно мусор. Сейчас работаем в этом направлении напряжённо и достаточно успешно», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что около 200 человек перевезли пассажирские судна на Талабские острова с начала сезона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 мая 2025

Патриотические песни под окнами псковских ветеранов-фронтовиков исполняют «Голубые молнии»
07 мая 2025

Новая выставка откроется в Музее истории города Печоры 8 мая
07 мая 2025

Навигация на Талабские острова в этом году может завершиться раньше
07 мая 2025

Всё для Победы: более 40 раз семья дедовичан организовала доставку гумпомощи в Белгородскую область
07 мая 2025

Цифровой проект «Бессмертный пушкинский полк» запустили в «Михайловском»
07 мая 2025

Перевозки на Талабские острова обсудили в программе «Среда обитания». Главное
07 мая 2025

Подрядчики отчитались о реставрационных работах в Успенском соборе Святогорского монастыря в Пушкиногорье
07 мая 2025

Обучение по программе «Электропривод и автоматика»: что ждёт абитуриентов ПИШ Союзного государства – 2025

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...