В Пскове гендиректора фирмы осудили за хищение средств нацпроекта

18:06, 07 мая 2025, ПАИ

Гендиректора организации, монтирующей спортивно-технологическое оборудование для футбольного поля с искусственным покрытием и беговыми дорожками на псковском стадионе «Локомотив», признали виновным в хищении более девяти миллионов рублей. Эти средства ранее выделили футбольной спортшколе «Стрела» в рамках реализации нацпроекта «Демография». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Гендиректора признали виновным в поставке ненадлежащего искусственного покрытия футбольного поля, а также в закупке и использовании меньшего объёма материалов, к тому же не соответствующих спецификации и техническому заданию.

Псковский городской суд назначил ему наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 1,5 млн рублей. Гражданский иск о возмещении ущерба в размере более девяти миллионов рублей удовлетворили в полном объёме, уточнили в пресс-службе.