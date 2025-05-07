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Общество

Навигация на Талабские острова в этом году может завершиться раньше

Навигация на Талабские острова в этом году может завершиться раньше, сообщил замдиректора МУП «Колхоз имени Залита», осуществляющего пассажирские перевозки на Талабские острова, Владимир Балясов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Владимир Балясов. Фото: ПАИ

«Мы обычно до 4 ноября ходим и заканчиваем навигацию. В этом году даже не могу прогнозировать. Воды очень мало по сравнению с прошлыми годами, снега не было, и озеро не насыщено водой. Не знаю, как мы будем заканчивать навигацию, но хотелось бы как обычно. Даже в обычные годы в октябре уже проблема, что мелко, в экстремальных условиях работаем, а что в этом году будет – не знаю», – подчеркнул гость студии.

Ранее Владимир Балясов рассказал об изменениях в расписании рейсов судов на Талабские острова.

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Навигация на Талабские острова в этом году может завершиться раньше

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