В Псковской области продолжается ремонт улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны

22:42, 07 мая 2025, ПАИ

В Псковской области ведётся работа по приведению в порядок улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны. Ремонт проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Так, более 110 миллионов рублей выделено на капитальный ремонт улицы Генерала Маргелова в Пскове – на участке от улицы Шестака до железнодорожного переезда. Работы включают замену асфальтового покрытия и люков, ремонт тротуаров с установкой бордюрной плитки, устройство светофорных объектов.

В дальнейшем будет установлена автобусная остановка и обновлена система уличного освещения. По контракту срок завершения работ – 31 марта 2026 года.

Улица названа в честь Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова, командующего воздушно-десантными войсками, участника освобождения Херсона и форсирования Днепра. В годы Великой Отечественной войны Василий Маргелов командовал 49-й гвардейской стрелковой дивизией и руководил действиями военнослужащих при освобождении Херсона и при форсировании Днепра.

Кроме того, на днях был досрочно завершён ремонт улицы Лизы Чайкиной в деревне Поречье. На участке обновили асфальт и укрепили обочины.

Улица носит имя Елизаветы Ивановны Чайкиной, организатора молодёжной подпольной организации и участницы партизанского движения в Великолукской и Калининской областях. После пленения и пыток она была расстреляна фашистами. В 1942 году ей было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Ремонт улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, позволяет не только улучшать качество городской среды, но и напоминать о людях, чьи имена навсегда вписаны в историю страны.

Ранее сообщалось, что более 80 километров дорог отремонтируют по нацпроекту в Псковской области.