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Общество

В Плюсском районе в преддверии 9 Мая прошёл автопробег по памятным местам

Автомобильная колонна, состоящая из более чем 20 автомобилей, проследовала по маршруту Плюсса – Посолодино – Комарово – Почап – Ореховно – Ляды – Комаровский мост (солдатский привал) – Плюсса сегодня, 7 мая, пишет районная газета «Плюсский край».

Фото здесь и далее: газета «Плюсский край»

Стартовав у центрального братского захоронения в Плюссе, колонна проследовала в Ляды и обратно с остановками у братского захоронения в деревне Посолодино, у могилы трёх танкистов в Комарово, у братского захоронения возле деревни Почап и у двух захоронений в селе Ляды. Участники мероприятия почтили память павших митингами и возложением цветов к обелискам.

На «солдатском привале» районный Дом культуры организовал театрализованное представление. «К солдатам, расположившимся на берегу реки, приехали артисты. Вместе поют песни, танцуют. И все участники автопробега подпевали знакомые мелодии», – пишет газета.

Ранее сообщалось, что лучшего «юного воина» выбрали в Острове.

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