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Общество

День оперативного работника уголовно-исполнительной системы отмечают в России

День оперативного работника уголовно-исполнительной системы отмечают в России сегодня, 8 мая.

В этот день в 1935 году нарком внутренних дел Советского Союза издал приказ «О передаче агентурно-оперативного обслуживания тюрем и колоний отделам мест заключения УНКВД». В это же время в тюрьмах и исправительно-трудовых колониях ввели должности уполномоченных по оперативной работе.

С развитием и реформированием пенитенциарной системы совершенствовались формы и методы борьбы с преступностью, а вместе с ними и оперативные подразделения.

В настоящее время в составе Федеральной службы исполнения наказаний России работает самостоятельное структурное подразделение – оперативное управление. Оно обеспечивает личную безопасность заключённых и персонала исправительных учреждений, а также занимается расследованием и предупреждением преступлений в местах отбывания наказания.

«Работа оперативного сотрудника – это ответственное и важное дело, которое требует огромной самоотдачи. На оперативные подразделения, которые несут службу в непосредственном контакте с осуждёнными, возлагается особая ответственность. Именно оперативная работа создаёт информационную основу обеспечения своевременности и эффективности осуществляемых мер борьбы с преступностью», – ранее подчёркивали в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

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