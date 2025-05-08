Несколько улиц перекроют сегодня в Пскове

09:13, 08 мая 2025, ПАИ

Несколько улиц перекроют в Пскове сегодня, 8 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Так, с 10:45 до 11:30 движение ограничат на улице Юбилейной от перекрёстка с улицей Генерала Маргелова до Рижского проспекта. В качестве объездных маршрутов предлагают использовать улицу Народную и Рижский проспект.

С 11:45 до 13:00 ограничения будут действовать на улице Железнодорожной в районе монумента в Песках. В качестве альтернативных маршрутов можно использовать улицы Советской Армии и Декабристов.

С 15:45 до 17:15 движение ограничат на улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина. В качестве объезда предлагают использовать улицу 128-й Стрелковой Дивизии.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

С полной информацией об ограничениях движения транспорта в Пскове в другие дни в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться здесь.