Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Несколько улиц перекроют сегодня в Пскове

Несколько улиц перекроют в Пскове сегодня, 8 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Фото: ПАИ

Так, с 10:45 до 11:30 движение ограничат на улице Юбилейной от перекрёстка с улицей Генерала Маргелова до Рижского проспекта. В качестве объездных маршрутов предлагают использовать улицу Народную и Рижский проспект.

С 11:45 до 13:00 ограничения будут действовать на улице Железнодорожной в районе монумента в Песках. В качестве альтернативных маршрутов можно использовать улицы Советской Армии и Декабристов.

С 15:45 до 17:15 движение ограничат на улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина. В качестве объезда предлагают использовать улицу 128-й Стрелковой Дивизии.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

С полной информацией об ограничениях движения транспорта в Пскове в другие дни в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 мая 2025

В микрорайоне Овсище прошёл праздник, посвящённый 80-летию Победы
08 мая 2025

Инициатива установки мемориала бойцам СВО лидирует в голосовании за благоустройство в Опочке
08 мая 2025

Несколько улиц перекроют сегодня в Пскове
08 мая 2025

День оперативного работника уголовно-исполнительной системы отмечают в России
08 мая 2025

День памяти и примирения отмечают 8 мая
07 мая 2025

Ход строительства пешеходной переправы в Усвятах проконтролировал Дмитрий Петров
07 мая 2025

Сборник стихотворений «Мы вернёмся с Победой!» презентовали в Пскове
07 мая 2025

Псковичей приглашают на концерт «Аккорды Победы»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...