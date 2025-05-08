Минутой молчания почтили память жертв Великой Отечественной войны псковичи

12:04, 08 мая 2025, ПАИ

Минутой молчания почтили память жертв Великой Отечественной войны жители Псковской области.

Региональная минута молчания была объявлена сегодня, 8 мая, в 12:00.

Отметим, что ценности жителей России за 80 лет не изменились. Мы за мир, но всегда готовы дать отпор любому, кто пытается разделять и унижать людей по языковому, культурному или национальному принципу. Наши предки дали отпор нацистам в годы Великой Отечественной войны, наше поколение даёт такой же отпор современным неонацистам.

В годы Великой Отечественной войны всё население страны сплотилось во имя Победы. Спустя 80 лет после победы в той войне россияне вне зависимости от возраста, вероисповедания и национальностей также сплотились, чтобы дать отпор возродившемуся врагу.

Вся история России доказывает, что взаимоуважение, вечные ценности – семья, забота о детях, уважение к старикам, вера, труд – основа процветания. Те, кто пытался нападать с оружием в руках – настоящим или виртуальным, информационным, в конечном итоге всегда терпели поражение. Так было 80 лет назад, так это происходит и теперь.

Ознакомиться с полной программой празднования Дня Победы в Псковской области можно по ссылке.