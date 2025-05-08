В Пыталовском округе прошли митинги, посвящённые 80-летию Победы
Митинги, посвящённые празднованию 80-летия Великой Победы, прошли на сельских территориях Пыталовского муниципального округа в преддверии 9 Мая. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.
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Фото: из Telegram-канала главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой
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Фото: из Telegram-канала главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой
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Фото: из Telegram-канала главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой
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Фото: из Telegram-канала главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой
-
Фото: из Telegram-канала главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой
-
Фото: из Telegram-канала главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой
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Фото: из Telegram-канала главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой
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Фото: из Telegram-канала главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой
Сотрудники администрации вместе с учащимися школ, депутатами, ветеранами, жителями деревень, пограничниками, сотрудниками таможни отдали дань памяти воинам, сложившим головы на полях сражений, и мирным жителям, погибшим во время Великой Отечественной войны.
На митинге в деревне Гавры присутствовала внучка погибшего в 1944 году при освобождении Пыталовского района рядового Ивана Ивановича Пикина. Его внучка приехала с родными из Брянской области.
«Мы обязаны помнить и чтить тех, кто отдал свою жизнь ради мира и свободы! Вечная слава героям!» – подчеркнула Вера Кондратьева.
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