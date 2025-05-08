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Общество

В Пыталовском округе прошли митинги, посвящённые 80-летию Победы

Митинги, посвящённые празднованию 80-летия Великой Победы, прошли на сельских территориях Пыталовского муниципального округа в преддверии 9 Мая. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

  • В Пыталовском округе прошли митинги, посвящённые 80-летию Победы
    Фото: из Telegram-канала главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой
  • В Пыталовском округе прошли митинги, посвящённые 80-летию Победы
    Фото: из Telegram-канала главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой
  • В Пыталовском округе прошли митинги, посвящённые 80-летию Победы
    Фото: из Telegram-канала главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой
  • В Пыталовском округе прошли митинги, посвящённые 80-летию Победы
    Фото: из Telegram-канала главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой
  • В Пыталовском округе прошли митинги, посвящённые 80-летию Победы
    Фото: из Telegram-канала главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой
  • В Пыталовском округе прошли митинги, посвящённые 80-летию Победы
    Фото: из Telegram-канала главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой
  • В Пыталовском округе прошли митинги, посвящённые 80-летию Победы
    Фото: из Telegram-канала главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой
  • В Пыталовском округе прошли митинги, посвящённые 80-летию Победы
    Фото: из Telegram-канала главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой

Сотрудники администрации вместе с учащимися школ, депутатами, ветеранами, жителями деревень, пограничниками, сотрудниками таможни отдали дань памяти воинам, сложившим головы на полях сражений, и мирным жителям, погибшим во время Великой Отечественной войны.

На митинге в деревне Гавры присутствовала внучка погибшего в 1944 году при освобождении Пыталовского района рядового Ивана Ивановича Пикина. Его внучка приехала с родными из Брянской области.

«Мы обязаны помнить и чтить тех, кто отдал свою жизнь ради мира и свободы! Вечная слава героям!» – подчеркнула Вера Кондратьева.

Ознакомиться с полной программой празднования Дня Победы в Псковской области можно по ссылке.

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