Дождь, мокрый снег и северный ветер прогнозируют в Псковской области в День Победы

13:48, 08 мая 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 9 Мая, в День Победы. Местами будут небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть северный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от –1 до +4 градусов, днём – от +9 до +14. Атмосферное давление будет низким.

Ознакомиться с полной программой празднования Дня Победы в Псковской области можно по ссылке.