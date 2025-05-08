Дождь, мокрый снег и северный ветер прогнозируют в Псковской области в День Победы
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 9 Мая, в День Победы. Местами будут небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Будет дуть северный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от –1 до +4 градусов, днём – от +9 до +14. Атмосферное давление будет низким.
Ознакомиться с полной программой празднования Дня Победы в Псковской области можно по ссылке.
Многообразие жанров, патефон-шоу и атмосферность эпохи ждут гостей спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» в Пскове